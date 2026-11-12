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12.11.2026 06:31:28
Rheon Automatic Machinery legte Quartalsergebnis vor
Rheon Automatic Machinery hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 52,53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheon Automatic Machinery 47,33 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 12,22 Milliarden JPY gegenüber 11,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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