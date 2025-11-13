|
Rheon Automatic Machinery öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Rheon Automatic Machinery äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 47,33 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheon Automatic Machinery 43,00 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,10 Prozent auf 11,10 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
