Rheon Automatic Machinery: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rheon Automatic Machinery gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 38,70 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 26,22 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheon Automatic Machinery im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at