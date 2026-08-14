Rhetan Tmt gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rhetan Tmt veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 INR gegenüber 0,010 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Rhetan Tmt mit einem Umsatz von insgesamt 40,6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 19,32 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at