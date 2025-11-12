Rhetan Tmt hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rhetan Tmt hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 INR, nach 0,030 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,5 Millionen INR umgesetzt.

