Rhetan Tmt verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rhetan Tmt hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,04 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 47,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at