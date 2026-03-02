RHI-Aktie bricht ein: RHI Magnesita erleidet Umsatz- und Gewinnrückgang

Die Erlöse sanken um 3 Prozent bzw. währungsbereinigt um 1 Prozent auf rund 3,4 Mrd. Euro, der Gewinn verringerte sich von 154 Mio. um mehr als ein Drittel auf 94 Mio. Euro, geht aus den am Montag veröffentlichten Ergebnissen hervor. Das Unternehmen betonte in einer Aussendung, damit innerhalb der Prognosen zu liegen.

Zu kämpfen hatte der Konzern nach eigenen Angaben vor allem mit einer schwachen Industrienachfrage, einem Anstieg chinesischer Exporte und einem schwachen Preisumfeld. Allerdings hätten Effizienzmaßnahmen gegriffen und eine starke Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr negative Entwicklungen abgefedert. Als Highlight hob der Konzern den Kauf der Resco Group hervor, was RHI Magnesita in Nordamerika ein Umsatzwachstum von 22 Prozent auf 863 Mio. Euro beschert habe.

Im Wiener Handel verliert die RHI-Aktie zeitweise 11,52 Prozent auf 33,80 Euro.

tpo/bel

APA