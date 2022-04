RHI-Aktie: Neue Recycling-Anlage für Feuerfestmaterialien in der Obersteiermark

Bei der RHI Magnesita in Mitterdorf in St. Barbara im Mürztal in der Obersteiermark ist amDonnerstag eine neue Recycling-Anlage in Betrieb gegangen.

Damit sollen in der Steiermark im Vollbetrieb ab 2025 rund 25.000 Tonnen gebrauchte Feuerfestmaterialien pro Jahr zur Wiederverwendung aufbereitet werden. Die erste Ausbaustufe ist am Donnerstag im Beisein von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) offiziell in Betrieb gegangen.

Mit der Wiederverwertung der Materialien werden pro Jahr rund 45.000 Tonnen weniger CO2-Emissionen verursacht, erklärte das Unternehmen in einer Aussendung. "Unser neues Recycling Center bringt der Umwelt und der Region in vielfacher Hinsicht Vorteile: Wir holen unseren Rohstoff wieder zurück und sparen so viel CO2 ein, wie circa 3,6 Millionen ausgewachsene Bäume kompensieren müssten", sagte Thomas Ikert, Werksleiter RHI Magnesita Veitsch, der das Recycling Center in Mitterdorf verantwortet.

Mit dem Werk in der Veitsch, dem Außenlager und der Bahn- und Containerverladestation in Wartberg, dem Werk in der Breitenau sowie dem Forschungszentrum in Leoben ist RHI Magnesita in der Region seit Jahrzehnten ein wichtiger Arbeitgeber. Rund sieben Mio. Euro wird nun die neue Anlage bis zum Vollausbau kosten. "Kunden aus der Stahl-, Zement- und Glasindustrie, Prozessindustrien und RHI Magnesita-Werke aus der Umgebung haben nunmehr die Möglichkeit ihre gebrauchten Feuerfeststeine umweltfreundlich recyceln zu lassen, anstatt zu entsorgen", fasste Constantin Beelitz von RHI Magnesita zusammen.

RHI Magnesita ist laut eigenen Angaben Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 Grad Celsius in einer Vielzahl von Industrien, darunter Stahl, Zement, Nichteisenmetalle und Glas, unverzichtbar sind. Das Unternehmen beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 28 Hauptproduktions- sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten.

kor/tpo

ISIN NL0012650360 WEB https://www.rhimagnesita.com/