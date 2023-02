RHI Magnesita-Aktie gewinnt: Langfristige Partnerschaft mit australischem CO2-Speicherungs-Spezialisten

Der Feuerfestkonzern RHI Magnesita will seine CO2-Emissionen mithilfe der sogenannten Carbon-Capture-Technologie reduzieren und steigt beim australischen CO2-Speicher-Spezialisten MCi Carbon ein.

Am Dienstag sei eine "langfristiger strategischer Kooperationsvertrag" unterzeichnet worden, hieß es in einer Pressemitteilung. "Diese Partnerschaft könnte ein Durchbruch auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Industrie werden", so RHI Magnesita -Chef Stefan Borgas.

"Nach einem Jahr erfolgreicher Pilotstudien wird RHI Magnesita der erste kommerzielle Kunde und Anteilseigner von MCi sein", wird deren Chef, Marcus Dawe, zitiert. In der Aussendung ist von einer Investition von mehreren Millionen Dollar die Rede, Details wurden auf APA-Nachfrage aber keine genannt.

Nach der Umsetzung der Technologie bei RHI Magnesita wolle man sich auf die "industrielle Skalierung" konzentrieren. Für Anfang 2024 sei eine Demonstrationsanlage im australischen Newcastle geplant.

Mithilfe der Mineralkarbonatisierung, einem chemischen Prozess, wird CO2 gebunden. Danach könnte das gewonnene Kohlenstoffdioxid beispielsweise zur Kohlensäureherstellung in der Getränkeindustrie verwendet werden. Weitere Anwendungsbereiche müssten noch eruiert werden, so eine RHI-Sprecherin zur APA.

Die RHI Magnesita-Aktie gewann im Wiener Handel letztlich 0,64 Prozent auf 31,50 Euro.

