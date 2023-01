RHI Magnesita-Aktie gewinnt: RHI Magnesita hat indische Dalmia OCL Limited übernommen

Der Konzern gab am Freitag den Abschluss der Übernahme bekannt. Damit steigen die Produktionskapazitäten in Indien um rund 300.000 Tonnen pro Jahr. CEO Stefan Borgas sieht mit der Integration von DOCL in das Geschäft von RHI Magnesita die Position des Unternehmens als Marktführer in Indien weiter gestärkt.

Die Akquisition erfolgte auf Basis eines Aktientauschs ("Share Swap Agreement") im Gegenzug für 27 Millionen Aktien von RHI Magnesita India Limited.

Die RHI Magnesita-Aktie stieg am Freitag in Wien schlussendlich um 3,70 Prozent auf 28,00 Euro an.

kan/cs

APA