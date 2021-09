RHI Magnesita-Aktie gibt dennoch ab: Rajah Jayendran wird neuer Chief Operations Officer

Mit 1. Oktober wird Rajah Jayendran, derzeit Head of Operations Europe/CIS/Türkei, die Nachfolge von Gerd Schubert antreten, wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Schubert wird noch Projekte bei RHI Magnesita betreuen und später in Pension gehen.

Jayendran habe "innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens bewiesen, dass er ein hervorragender Betriebsleiter ist und den Ruf eines zuverlässigen und akkuraten Partners hat", kommentierte Firmenchef Stefan Borgas die Personalia. Borgas bedankte sich außerdem bei Schubert für "30 Jahre leidenschaftliches Engagement für unser Unternehmen".

Im Wiener Handel verlieren RHI-Aktien zeitweise 1,94 Prozent auf 40,40 Euro.

