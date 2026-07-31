RHI Magnesita Aktie

RHI Magnesita für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5W8 / ISIN: NL0012650360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Währungseffekte belasteten 31.07.2026 17:19:00

RHI Magnesita-Aktie im Plus: Konzern macht im Halbjahr trotz Umsatzminus mehr Gewinn

RHI Magnesita-Aktie im Plus: Konzern macht im Halbjahr trotz Umsatzminus mehr Gewinn

Der Feuerfestkonzern RHI Magnesita hat in der ersten Jahreshälfte 2026 trotz Umsatzrückgangs mehr Gewinn gemacht.

Das bereinigte operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) betrug 230 Mio. Euro, nach 211 Mio. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres 2025 - ein Plus von 9 Prozent, wie RHI am Freitag mitteilte. Unterm Strich blieb ein Nettogewinn von 36 Mio. Euro, nach 11 Mio. in der ersten Hälfte 2025. Wechselkurseffekte trübten das Ergebnis etwas.

"Wir verfolgen für alle Werke und Rohstoffe weitere Maßnahmen, um Kosten zu senken und an Absatzmärkte für nicht feuerfeste Rohstoffe zu verkaufen, um den operativen Leverage des Unternehmens zu stärken, wenn sich die Nachfrage erholt", kommentierte Konzernchef Stefan Borgas die Zahlen in einer Presseaussendung.

Währungseffekte belasteten Ergebnis

Der Umsatz des international tätigen Unternehmens betrug fast 1,6 Mrd. Euro, um rund 5 Prozent weniger als in der Vergleichsperiode. Um Währungseffekte bereinigt hätten sich die Erlöse aber konstant entwickelt. Auch der Zuwachs beim EBITDA war währungsbereinigt deutlich höher ausgefallen (plus 24 Prozent).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Wertminderung immaterieller Vermögenswerte (EBITA) stieg um 17 Prozent (währungsbereinigt um 42 Prozent) auf 165 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Management unverändert mit einem EBITA von 400 Mio. Euro, "einschließlich erwarteter negativer Währungseffekte von rund 35 Mio. Euro im Jahresvergleich". Die Nettoverschuldung will man bis Jahresende auf voraussichtlich rund 1,4 Mrd. Euro verringern.

Die RHI Magnesita-Aktie notiert im Handel in Wien am Freitag zeitweise 0,60 Prozent höher bei 33,40 Euro.

spo/kre

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

RBI-Aktie legt zu: Gewinn ohne Russland im Halbjahr um ein Viertel gesteigert
RHI-Aktie bricht ein: RHI Magnesita erleidet Umsatz- und Gewinnrückgang
OMV-Aktie im Fokus: Starkes operatives Gewinnplus im zweiten Quartal

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu RHI Magnesita

mehr Nachrichten

Analysen zu RHI Magnesita

mehr Analysen
03.07.26 RHI Magnesita Sector Perform RBC Capital Markets
06.03.26 RHI Magnesita Sector Perform RBC Capital Markets
06.03.26 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.26 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.26 RHI Magnesita Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RHI Magnesita 32,60 -0,61% RHI Magnesita

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
01.08.26 KW 31: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
01.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
01.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.08.26 Juli 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen