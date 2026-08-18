RHI Magnesita Aktie

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WKN DE: A2H5W8 / ISIN: NL0012650360

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Führungswechsel 18.08.2026 11:13:00

RHI Magnesita-Aktie in Rot: Gustavo Franco neuer CEO

RHI Magnesita-Aktie in Rot: Gustavo Franco neuer CEO

Beim Feuerfestkonzern RHI Magnesita steht ein Wechsel an der Spitze bevor.

Der bisherige Vertriebschef Gustavo Franco übernimmt mit 1. November 2026 den Posten des Chief Executive Officer (CEO), wie das an den Börsen in Wien und London notierte Unternehmen am Dienstag bekanntgab. Franco folgt auf Stefan Borgas, der nach zehn Jahren aus dieser Funktion ausscheidet.

Der künftige Vorstandschef ist seit 2001 bei Magnesita tätig. Franco bekleidete seither verschiedene Führungspositionen in Süd- und Nordamerika sowie in Europa. Nach dem Zusammenschluss von RHI und Magnesita im Jahr 2017 leitete er die kommerzielle Integration der beiden Unternehmen und zog 2019 in den Vorstand ein. Aktuell ist er als Chief Customer Officer für den globalen Vertrieb, die regionale Geschäftsentwicklung sowie die Bereiche Einkauf und Lieferkette zuständig.

20.000 Beschäftigte weltweit

RHI Magnesita beschäftigt weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern stellt Feuerfestprodukte und -systeme her, die für industrielle Hochtemperaturprozesse von über 1.200 Grad Celsius in Branchen wie Stahl, Zement, Glas und Nichteisenmetallen gebraucht werden. Die Aktie des Konzerns hat ihre Erstnotiz an der Londoner Börse und eine Zweitnotierung an der Wiener Börse.

Borgas und Franco werden den Konzernangaben zufolge bis November eng zusammenarbeiten, danach soll Borgas dem neuen CEO als Berater zur Verfügung stehen. Der Vorsitzende des Board of Directors, Herbert Cordt, bezeichnete Franco laut Aussendung als "ideale Besetzung, um das Unternehmen durch die nächste Phase seiner Entwicklung zu führen". Der Wechsel sei lange geplant gewesen.

In Wien zeigt sich die RHI Magnesita-Aktie zeitweise 1,47 Prozent tiefer bei 33,60 Euro.

ivn/kre

APA

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