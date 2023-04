RHI Magnesita-Aktie stabil: Übernahme von Teilen der Seven Refractories

Der börsennotierte Feuerfestprodukte-Konzern RHI Magnesita kauft das Europa-, Indien- und US-Geschäft von Seven Refractories.

Seven Refractories ist ein Spezialanbieter für nicht-basische monolithische Feuerfestmischungen. Die zu übernehmenden Geschäftsbereiche erzielten im Vorjahr 2022 einen Umsatz von 105 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Steuern von 11,4 Mio. Euro, wie der Konzern am Montag mitteilte.

"Mit dieser Transaktion setzt RHI Magnesita im Bereich nicht-basischer Massen einen wichtigen Schritt: Wir können unsere bestehende Präsenz in diesem Markt weiter ausbauen und das Gesamtangebot für unsere Kunden abrunden", sagte Konzernchef Stefan Borgas laut Aussendung. RHI Magnesita werde durch die Akquisition künftig ein breiteres Spektrum an nicht-basischen Feuerfestmassen sowie Produkte mit einem geringeren CO2-Fußabdruck anbieten können. Synergien sollen unter anderem durch Verbesserungen in der Logistik, den verstärkten Einsatz von Recyclingmaterial und durch Effizienzsteigerungen im Einkauf erzielt werden.

Das Management von Seven Refractories, einschließlich CEO Erik Zobec, werde nach Abschluss der Akquisition in die RHI Magnesita Gruppe wechseln, um die Geschäftsentwicklung mit Fokus auf nicht-basische Massen voranzutreiben. Die Übernahme soll nach Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 abgeschlossen werden.

In Wien verharrt die RHI Magnesita-Aktie zwischenzeitlich bei 25,20 Euro.

