RHI Magnesita Aktie
WKN DE: A2H5W8 / ISIN: NL0012650360
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29.09.2026 14:19:39
RHI Magnesita bestätigt Pläne, britischen Wettbewerber zu übernehmen
Der Feuerfestkonzern hat bestätigt Vesuvius für rund 1, 6 Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Einen Kernaktionär habe man bereits überzeugt, hieß es in einem PressestatementWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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