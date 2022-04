RHI Magnesita eröffnet Werk in Tirol

Der börsennotierte österreichisch-brasilianische Feuerfestkonzern RHI Magnesita hat 46 Mio. Euro in das Werk im Tiroler Hochfilzen (Bezirk Kitzbühel) investiert und nach zweijähriger Bauzeit am Dienstag das "Dolomite Resource Center Europa" eröffnet.

Ein umweltfreundlicher Förderstollen, nachhaltiger Bahn-Transport und ein neuer Drehofen würden den Standort zum "modernsten Dolomit-Werk" Europas machen, verkündete das Unternehmen. So würden tausende Lkw-Fahrten eingespart.

Die Investition sei in drei großen Projektphasen vonstattengegangen. Mit dem neuen, 1.150 Meter langen Simone-Förderstollen sei zunächst der Dolomit-Abbau am Schipfl in Hochfilzen nachhaltig umgestellt worden. Mittels Förderbandes werden nun bis zu 200.000 Tonnen Dolomit jährlich untertage transportiert. Dafür kämen keine Lkw mehr zum Einsatz.

Zusätzlich wurde ein Bahn-Container-Terminal errichtet, der es ermöglicht, die Hochfilzener Produkte - die Menge belaufe sich laut Unternehmen auf rund 9.000 voll beladene Container pro Jahr - nachhaltig über die Schiene zu den Kunden oder den Schwesterwerken nach Frankreich zu liefern. Damit würden weitere 3.000 Lkw-Fahrten jährlich in der Region eingespart, hieß es. In der Produktion selbst wurde in einen neuen, 130 Meter langen Drehrohrofen mit nachgeschaltetem 40 Meter langem Kühlrohr investiert, sowie in eine automatische Förderanlage.

Die Investition zähle zu einer der größten von RHI Magnesita in Österreich, wurde vonseiten des Unternehmens betont. COO Rajah Jayendran sprach von Hochfilzen als einem der "Innovationsstandorte von RHI Magnesita" und verwies darauf, dass durch die Errichtung des "Dolomite Resource Center Europe" auch 15 neue Jobs geschaffen wurden.

CEO Stefan Borgas unterstrich, dass der neue Hub nicht nur die Effizienz im Werk erhöhe, sondern zudem wesentlich zum Umweltschutz und zur Unabhängigkeit beitrage und gab zu Protokoll: "Damit können alle unsere Werke in Europa mit 100 Prozent hauseigenem Rohstoff - unserem Hochfilzener Dolomit - produzieren, ohne auf externe Rohstoffe zurückgreifen zu müssen." Christoph Stock, Werkleiter in Hochfilzen, zeigte sich indes erfreut über den erfolgreichen Abschluss der Bauarbeiten "im Zeitplan und innerhalb des Budgets" trotz "Pandemie-bedingter Hürden".

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 Grad Celsius in unterschiedlichen Industrien - darunter Stahl, Zement, Nichteisenmetalle und Glas - eingesetzt werden. Das Unternehmen beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 28 Hauptproduktions- sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten.

