RHI Magnesita erwirbt Feuerfestunternehmen in Indien

RHI Magnesita, der weltweit führende Anbieter für Feuerfestprodukte, hat am Samstag die Übernahme des indischen Feuerfestunternehmens Dalmia Bharat Refractories Limited ("DBRL") bekannt gegeben. DBRL sei einer der führenden Feuerfestanbieter in Indien und für Kunden in der Region seit Langem ein verlässlicher Partner, so die RHI Magnesita in einer Aussendung. Durch die Akquisition werde man die Präsenz am rasant wachsenden indischen Feuerfestmarkt deutlich ausbauen.

Durch die Zusammenführung der Produktion von DBRL mit RHI Magnesitas bestehenden Geschäftsaktivitäten würden erhebliche Synergien geschaffen. Das Unternehmen beschäftige in Indien rund 1.200 Mitarbeiter und verfüge an fünf Feuerfest- und Rohstoffstandorten über eine Produktionskapazität von mehr als 300.000 Tonnen pro Jahr, hieß es weiter. Im Rahmen der Akquisition erwerbe RHI Magnesita somit zusätzliche Produktionskapazitäten in wichtigen Industrieregionen im Süden und Westen Indiens, wo das Unternehmen aktuell keine Standorte betreibe. Die Akquisition erfolge auf Basis eines Aktientausches ("Share Swap Agreement") im Gegenzug für 27 Millionen Aktien von RHI Magnesita India Limited.

"Dadurch sind wir in der Lage, unsere Kunden in Indien zunehmend auf einer Local-for-local-Basis zu bedienen und eine breitere Produktpalette anzubieten, insbesondere im Industrial-Bereich, in dem RHI Magnesita aktuell noch wenig präsent ist. Diese Transaktion beweist, dass wir in Zeiten rückläufiger Nachfrage in anderen Regionen unser Geschäft in Indien, wo die Perspektiven für die Feuerfestindustrie gut sind, weiter ausbauen können", betonte Stefan Borgas, der CEO von RHI Magnesita.

