RHI Magnesita übernahm Seven Refractories - Aktie unbewegt

Seven Refractories ist ein Spezialanbieter für Feuerfestmassen auf Aluminabasis. Mit der Akquisition werde das globale Netzwerk um rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an drei Produktionsstandorten in Slowenien, Indien und den USA sowie an Vertriebs- und Servicestandorten unter anderem in Deutschland und Italien erweitert, hieß es am Freitag in einer Mitteilung.

Laut RHI Magnesita erwirtschafteten die übernommenen Geschäftsbereiche von Seven Refractories im Jahr 2022 Umsätze von 105 Mio. Euro sowie einen Vorsteuergewinn von 11,4 Millionen. Der Feuerfestkonzern hatte den Zukauf im April bekanntgegeben. Zuletzt wurde die Kaufsumme mit 93 Mio. Euro beziffert.

Aktien von RHI Magnesita verharrten in Wien letztlich bei 33,10 Euro.

tpo/kre