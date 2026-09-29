RHI Magnesita Aktie

RHI Magnesita für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5W8 / ISIN: NL0012650360

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29.09.2026 12:16:00

RHI Magnesita will laut Medien britischen Wettbewerber übernehmen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Neu aufgezogen nach Reuters-Bericht ---------------------------------------------------------------------

Der Feuerfestkonzern RHI Magnesita plant laut Medienberichten, den britischen Konkurrenten Vesuvius für 1,6 Milliarden Euro zu übernehmen. Letzterer bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters, seit September 2025 mehrere unaufgeforderte Angebote erhalten zu haben. Nach britischem Übernahmerecht müsse RHI Magnesita bis zum 27. Oktober sagen, ob man ein formelles Angebot vorlegen wolle. Laut Reuters und "profil" wurden zuletzt 5,5 Pfund (6,4 Euro) pro Vesuvius-Aktie angeboten.

An der Londoner Börse wurden die Vesuvius-Titel am Dienstag zu Mittag für knapp 4,7 Pfund (5,5 Euro) gehandelt - ein Plus von fast 25 Prozent zum Vortagesschlusswert. Laut "profil" soll die schwedische Investmentgesellschaft Cevian Capital, die mit 23 Prozent der Anteile einer der Kernaktionäre von Vesuvius sei, an einem Verkauf interessiert sein. Die APA konnte RHI Magnesita am Dienstagvormittag nicht für eine Bestätigung erreichen.

Vesuvius-Aktionäre würden 13 Prozent an fusioniertem Konzern halten

Im September 2025 habe RHI Magnesita laut Reuters rund 4,5 Pfund (5,25 Euro) je Aktie geboten. Dieses sowie darauffolgende Angebote habe man bei Vesuvius abgelehnt. Allerdings schreibt auch Reuters, dass Cevian Capital - mit einem Aufsichtsratsmandat ausgestattet - Druck mache, das letzte vorliegende Angebot anzunehmen. Kommt es dazu, soll der Kaufpreis zum Großteil in bar ausbezahlt werden, der Rest in RHI Magnesita-Aktien. Reuters-Berechnungen zufolge würden die jetzigen Vesuvius-Aktionäre damit rund 13 Prozent an dem fusionierten Unternehmen halten.

Der Zulieferer für die Stahl- und Gießereiindustrie Vesuvius hat laut "profil" im vergangenen Jahr 2025 rund 2,1 Mrd. Euro Umsatz gemacht. RHI Magnesita hatte 2025 rund 3,4 Mrd. Euro umgesetzt, bei einem Gewinn von 94 Mio. Euro. Der Konzern ging 2017 aus der Fusion der österreichischen RHI mit der brasilianischen Magnesita hervor.

spo/sag

ISIN NL0012650360 WEB https://www.rhimagnesita.com/

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RHI Magnesita 31,70 -2,46% RHI Magnesita

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