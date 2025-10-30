Rhinebeck Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rhinebeck Bancorp stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber -0,750 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 227,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at