Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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09.08.2026 11:20:00
Rhode Is Fueling e.l.f.'s Latest Surge. Is It Time to Jump In?
E.l.f. Beauty (NYSE: ELF) shares surged after the cosmetics and skin care company reported strong fiscal first-quarter results and lifted its full-year outlook. The growth was led by a better-than-expected performance from its Rhode brand, which e.l.f. acquired in August of 2025.The stock is up more than 20% on the year, but it's still down about 16% over the past year.Let's take a closer look at e.l.f's results and prospects and why I think the stock's momentum can continue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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