RhoVac AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

RhoVac AB hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 SEK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 SEK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at