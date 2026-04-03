Rhythm Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2H5A0 / ISIN: US76243J1051
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03.04.2026 16:09:26
Rhythm Pharma Appoints Kim Popovits To Board; Ed Mathers To Depart
(RTTNews) - Rhythm Pharmaceuticals Inc. (RYTM) on Friday announced the appointment of Kim Popovits to its board of directors.
Popovits will join the board, while existing director Ed Mathers will depart.
The company said Mathers has served on the board since 2013.
On Thursday, Rhythm Pharma closed trading 2.08% lesser at $86.29 on the Nasdaq.
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