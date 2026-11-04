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04.11.2026 06:31:28
Rhythm Pharmaceuticals gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Rhythm Pharmaceuticals lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,820 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 92,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rhythm Pharmaceuticals einen Umsatz von 51,3 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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