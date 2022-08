Rhythm Pharmaceuticals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rhythm Pharmaceuticals hat am 02.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Rhythm Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,890 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3259,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at