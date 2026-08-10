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10.08.2026 06:31:29
Rhythm Watch mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Rhythm Watch hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 47,29 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 184,81 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 9,02 Milliarden JPY gegenüber 8,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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