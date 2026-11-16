Rhythm Watch: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Rhythm Watch hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 50,66 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 39,03 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Rhythm Watch hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at