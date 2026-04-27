SEC Aktie

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WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453

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27.04.2026 17:10:19

RIA Advisory Group Initiates Position in First Eagle Overseas Equity ETF, According to Recent SEC Filing

According to its SEC filing dated April 23, 2026, RIA Advisory Group LLC established a new position in First Eagle Overseas Equity ETF (NYSE:FEOE), by purchasing 129,595 shares during the first quarter. The quarter-end valuation of the stake is $6.54 million, capturing both the share acquisition and price movement through March 2026.This was a new position, making up 1.55% of RIA Advisory Group LLC’s 13F reportable assets under management as of March 31, 2026.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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