RIAMB (Beijing) Technology Development A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RIAMB (Beijing) Technology Development A äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,27 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 761,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 455,9 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at