RIAMB (Beijing) Technology Development A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

RIAMB (Beijing) Technology Development A äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,40 Prozent auf 426,2 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 441,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at