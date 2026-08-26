RIAMB (Beijing) Technology Development A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RIAMB (Beijing) Technology Development A hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 557,8 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 504,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at