Riassunto: BforBank sceglie Temenos su Google Cloud per promuovere la sua espansione futura

GINEVRA--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN) oggi ha annunciato che BforBank, la banca totalmente digitale del gruppo Crédit Agricole, per la sua futura espansione ha scelto di affidarsi alla piattaforma aperta di composable banking di Temenos . L'istituto sta passando da un'implementazione in loco all'utilizzo delle soluzioni di core banking di Temenos su Google Cloud, per sfruttare nuove opportunità di crescita e aumentare l'efficienza su larga scala. BforBank è un pioniere del digital bankin