Riassunto: Canadian Tire Bank sceglie la open platform di Temenos per ottenere le migliori funzionalità nel banking digitale

GINEVRA--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN) oggi ha annunciato che Canadian Tire Bank (CTB), il braccio finanziario di Canadian Tire Corporation (CTC) – una delle più importanti aziende canadesi di vendita al dettaglio – ha scelto la open platform di Temenos per sostituire i suoi sistemi tradizionali con il banking modulare. Temenos aiuterà a potenziare la crescita di Canadian Tire Bank fornendo esperienze per l'ingresso sul mercato più rapido ed esperienze digitali più ricche, rafforzando il