Riassunto: Temenos presenta la piattaforma di banking per tutti al Temenos Community Forum 2022

GINEVRA--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la piattaforma di cloud banking, oggi ha annunciato che più di 1500 dirigenti di banche, fintech e fornitori di BaaS più importanti del mondo e dall’ecosistema di partner di Temenos si riuniranno al Temenos Community Forum 2022 che si svolgerà al London Excel dal 17 al 19 maggio p.v. Sono aperte le iscrizioni ed è possibile richiedere un invito qui. Il Temenos Community Forum (TCF) è l’evento più prestigioso per il settore bancario e si terrà in pr