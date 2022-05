Riassunto: Una banca privata svizzera sceglie Temenos per la trasformazione digitale dei servizi di gestione patrimoniale

GINEVRA--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la piattaforma bancaria sul cloud, oggi annuncia di essere stata scelta dalla banca privata svizzera Mirabaud per la migrazione da un tradizionale sistema in loco a una completa piattaforma digitale per la gestione patrimoniale su Temenos Banking Cloud. Con il passaggio generazionale dei patrimoni, le nuove normative e l'aumento delle classi di asset come il private equity e gli asset digitali, Temenos Banking Cloud offre a Mirabaud l'agilità neces