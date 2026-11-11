Riba Textiles gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Riba Textiles präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 3,13 INR gegenüber 3,01 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Riba Textiles im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 861,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 690,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at