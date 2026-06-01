|
01.06.2026 06:31:29
Riba Textiles präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Riba Textiles hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 INR gegenüber 2,46 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,27 Prozent auf 730,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Riba Textiles 823,3 Millionen INR umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 8,42 INR. Im letzten Jahr hatte Riba Textiles einen Gewinn von 8,81 INR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Riba Textiles im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 13,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,55 Milliarden INR im Vergleich zu 2,96 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.