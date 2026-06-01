Riba Textiles präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Riba Textiles hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 INR gegenüber 2,46 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,27 Prozent auf 730,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Riba Textiles 823,3 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 8,42 INR. Im letzten Jahr hatte Riba Textiles einen Gewinn von 8,81 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Riba Textiles im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 13,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,55 Milliarden INR im Vergleich zu 2,96 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at