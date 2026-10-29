Ribbons Communications: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ribbons Communications lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 218,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 215,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at