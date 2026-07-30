Ribbons Communications hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ribbons Communications ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ribbons Communications die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ribbons Communications -0,060 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,80 Prozent auf 192,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 220,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at