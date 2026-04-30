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30.04.2026 06:31:29
Ribbons Communications öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ribbons Communications lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ribbons Communications ein Ergebnis je Aktie von -0,150 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 162,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 181,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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