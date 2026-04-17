Riberesute präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Riberesute hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,12 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -38,160 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,45 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 214,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Riberesute einen Umsatz von 2,69 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at