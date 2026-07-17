Riberesute stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Riberesute hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 10,39 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Riberesute -12,110 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 584,88 Prozent auf 11,59 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 168,91 JPY gegenüber -56,200 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 39,33 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 625,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at