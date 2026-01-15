|
15.01.2026 06:31:29
Riberesute: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Riberesute hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,42 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Riberesute ein EPS von -4,620 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Riberesute im vergangenen Quartal 10,74 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2115,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Riberesute 484,6 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!