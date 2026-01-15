Riberesute: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Riberesute hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,42 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Riberesute ein EPS von -4,620 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Riberesute im vergangenen Quartal 10,74 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2115,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Riberesute 484,6 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at