Ribo Fashion Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ribo Fashion Group hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ribo Fashion Group ein EPS von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 393,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 184,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at