Ribo Fashion Group legte Quartalsergebnis vor

Ribo Fashion Group hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ribo Fashion Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 95,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 378,6 Millionen CNY im Vergleich zu 193,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at