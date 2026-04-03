Ribo Fashion Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ribo Fashion Group hat am 31.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ribo Fashion Group ein EPS von -0,500 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,08 Prozent zurück. Hier wurden 236,1 Millionen CNY gegenüber 241,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,080 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,670 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 809,18 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 6,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 861,55 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at