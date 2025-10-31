Ribo Fashion Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ribo Fashion Group hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Ribo Fashion Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,2 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 212,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at