RIBOMIC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

RIBOMIC hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,87 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RIBOMIC -5,100 JPY je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at