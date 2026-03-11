Rice Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Rice Acquisition A lud am 09.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rice Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0,450 USD vermeldet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -7,340 USD. Im Vorjahr waren -0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at