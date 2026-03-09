QuidelOrtho Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DNGX / ISIN: US2197981051
|
09.03.2026 14:05:56
Rice Hall James Buys QuidelOrtho Stock
On Feb. 13, 2026, Rice Hall James & Associates, LLC disclosed a buy of QuidelOrtho (NASDAQ:QDEL) in the fourth quarter.An SEC filing dated Feb. 13, 2026, shows Rice Hall James & Associates, LLC bought 574,877 shares of QuidelOrtho during the fourth quarter. The quarter-end value of the position increased by $16.2 million, reflecting both trading activity and stock price movements. QuidelOrtho is a global provider of diagnostic solutions, leveraging a diversified product suite across core healthcare testing segments. Its integrated business model combines proprietary technology, established distribution, and a broad customer base to drive scale and recurring revenue. Strategic focus on innovation and international reach supports its competitive position in the diagnostics industry.
Nachrichten zu QuidelOrtho Corporation Registered Shs
|
10.02.26
|Ausblick: QuidelOrtho zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: QuidelOrtho stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: QuidelOrtho legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu QuidelOrtho Corporation Registered Shs
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|QuidelOrtho Corporation Registered Shs
|16,90
|-5,59%
